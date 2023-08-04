Американские ученые выяснили позитивное влияние чайного гриба на диабет второго типа

19:11 2023-08-04

Проведенное исследование показало, что чайный гриб стабилизирует состояние больных сахарным диабетом второго типа.

Ученые из США давали 12 добровольцам с диабетом второго типа напиток на основе чайного гриба на ужин. Эксперимент продолжался в течение месяца.

После этого чайный гриб у испытуемых был исключен из рациона, и ученые провели контрольное исследование их состояния. Выяснилось, что во время приема чайного гриба показатели анализов улучшались.

Исследователи связывают это с тем, что чайный гриб богат антиоксидантами, и веществами препятствующими старению организма. В планах проведение более глобальных исследований эффективности чайного гриба.

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