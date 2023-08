Приятельница покойного Меркьюри выставит на аукционе Sotheby’s в Лондоне черновик Богемской рапсодии, запросив за него 1 500 000 долларов

Планируется, что изначально будет проведена выставка, экспонатами которой будут 1400 личных вещей Фредди Меркьюри.

После данные экземпляры будут выставлены на аукционе.

К примеру, Мэри Остин намерена выгодно продать черновики нескольких хитов легендарной группы "Queen", включая мегахит "We are the Champions".

За рукопись "Богемской рапсодии" планируют выручить 1 500 000 у.е.

Вариант, которым владеет девушка Меркьюри говорит о том, что исполнитель долго не мог определиться с названием композиции.

Была версия заголовка песни "Монгольская рапсодия", от которой человек-легенда отказался.

Также на аукционе будет продан и рояль Меркьюри. Начальная цена инструмента - 2 500 долларов.