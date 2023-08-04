Навального приговорили к 19 годам лишения свободы с пребыванием в колонии особого режима

Журналист издания "Ведомости" информирует из колонии строгого режима ФКУ ИК-6 УФСИН РФ по Владимирской области, что Алексею Навальному вынесен 5-ый по счету обвинительный приговор Московским городским судом.

Судья Андрей Суворов заключил, что арестованный будет отбывать 19 лет в исправительной колонии особого режима.

Также Навальный обязан уплатить штраф в размере 850 000 российских рублей.

Особый режим колонии говорит о том, что количество свиданий с родными, передач, посылок, писем сведено к минимуму.