США запросили у России разъяснения для восстановления зерновой сделки

Глава санкционного управления госдепартамента Джеймс О'Брайен подчеркнул необходимость ясного понимания требований России для дальнейшего развития сделки.
Заявление было сделано в ходе брифинга для журналистов.
Глава санкционного управления госдепартамента Джеймс О'Брайен подчеркнул необходимость ясного понимания требований России для дальнейшего развития сделки.
Заявление было сделано в ходе брифинга для журналистов.
Оксана Храмова
От 40 до 60% украинских дипломатов решили не возвращаться на родину, когда у них закончились зарубежные командировки. Об этом сообщается в материале украинского информационного ресурса «Зеркало недели».