США запросили у России разъяснения для восстановления зерновой сделки

05:55 2023-08-05

Государственный департамент США призвал Москву уточнить свои условия в отношении возобновления зерновой сделки через Черное море.

Глава санкционного управления госдепартамента Джеймс О'Брайен подчеркнул необходимость ясного понимания требований России для дальнейшего развития сделки.

Заявление было сделано в ходе брифинга для журналистов.