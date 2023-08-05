США запросили у России разъяснения для восстановления зерновой сделки

Больше половины украинских дипломатов не хотят возвращаться на Украину из заграничных командировок

От 40 до 60% украинских дипломатов решили не возвращаться на родину, когда у них закончились зарубежные командировки. Об этом сообщается в материале украинского информационного ресурса «Зеркало недели».