Украинский генерал Кривонос уверен, что российская армия может дойти до Киева за 12 часов

Кривонос отметил, что военные аналитики, в том числе и он сам, сходятся во мнении о том, что российские военные способны дойти до Киева менее чем за сутки. Если будет такая необходимость, армия РФ окажется на подходах к украинской столице уже через 12 часов.

По словам Кривоноса, лидер Украины Владимир Зеленский сильно ошибается, недооценивая военную мощь России. В нынешних реалиях, считает отставной генерал, ВСУ должны быть готовы к самому худшему сценарию развития событий на фронте.

Большое преимущество российской армии дают отличное боевое оснащение и достойная государственная поддержка — таким мнением Сергей Кривонос поделился ранее.