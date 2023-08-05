Латвия в этом году рискует остаться без зерна

Латвия, как многие другие страны, столкнулась с серьезной проблемой в виде продолжительной засухи. Это негативно отразилось на сельском хозяйстве и, в частности, на урожайности зерна. Согласно данным латвийских СМИ, ожидается, что урожай зерна в стране может снизиться до 50%.

Одним из основных зерновых культур, которые пострадали от продолжительной засухи, является ячмень. Урожайность этой культуры ожидаются в пределах 3,5-6 тонн с гектара. Однако, из-за недостатка влаги, данный показатель может снизиться значительно, вплоть до 50%. Это серьезное предупреждение для земледельцев, которые зависят от урожая ячменя для получения прибыли.

Кроме ячменя, засуха также отразится на урожайности рапса. В среднем ожидается, что сборы рапса составят от 2 до 3 тонн с гектара. Но, без достаточного количества влаги, урожай рапса также снизится, что может оказать негативное влияние на отрасль производства растительного масла.

Помимо падения урожайности, долгосрочная засуха также может повлиять на качество зерна. Недостаток влаги может привести к тому, что зерно не будет соответствовать конкретным параметрам качества, что в дальнейшем может затруднить его использование в пищевой промышленности.

Вместо этого, зерно может быть переработано в корм для скота, что снизит его рыночную стоимость и прибыльность для земледельцев.

Продолжительная засуха стала серьезной проблемой для сельского хозяйства в Латвии. Снижение влаги оказывает отрицательное влияние на урожайность ячменя и рапса. Кроме того, качество зерна также под угрозой.

Эта ситуация требует внимания со стороны правительства и земледельцев, чтобы найти эффективные решения для преодоления данной проблемы и минимизации ее негативных последствий для сельского хозяйства и населения в целом.