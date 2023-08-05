Белорусов в выходные ожидает экстремальная жара, объявлен оранжевый уровень опасности

Информация передана Республиканским центром по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По сообщению источника, сегодня и завтра будет погода с переменной облачностью. Днем в большинстве регионов могут пройти короткие дожди. В некоторых городах прогремят грозы с сильными ливнями. Ветер ожидается теплый, южный, до 4-9 м/с. Во время грозы порывы ветра могут достигать до 14 м/с.

В субботу и воскресенье, 5 и 6 августа, по стране объявлен оранжевый уровень опасности из-за жаркой погоды. Днем будет фиксироваться температура от +24 по северо-западным регионам до +36 по юго-востоку Беларуси.