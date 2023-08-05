5 августа газета Economist опубликовала новую статью, в которой утверждается, что контрнаступление вооружённых сил Украины уже сейчас можно признать неудачным из-за неспособности подразделений ВСУ обнаружить уязвимости в глубоко эшелонированных линиях обороны армии России.

По данным The Economist, несмотря на обширную помощь со стороны блока НАТО и плотные контакты с западными военными аналитиками украинские войска не в силах выбрать место для точечной атаки на российские позиции, поскольку сотрудники Генштаба Украины систематически ошибаются при выборе направления ударов.

Известно, что к настоящему моменту страны коллективного Запада потратили более двухсот миллиардов долларов на оказание военной помощи армии Украины, которая так и не добилась стратегически важных успехов после старта контрнаступательной операции, ввиду чего Владимир Зеленский опасается прекращения поддержки Киева Североатлантическим альянсом.

Также журналисты Economist опровергли данные репортёров журнала Washington Post, которые ранее рассказали, что ВСУ якобы вывели из резерва 10-ый армейский корпус, тем самым начав новый этап контрнаступления.