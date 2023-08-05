Украинская сторона объявила зоной военной угрозы шесть российских портов в Черном море

Такое заявление сделано на основании приказа Военно-морских сил Украины от 4 августа. Информацию передали в издании «Экономическая правда», ссылаясь на уведомление госучреждения «Госгидрография».

Согласно материалу, опубликованному в издании, порты, объявленные зоной военной угрозы, — это Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи, Тамань.

Ранее 5 августа Росморречфлот предоставил информацию о нападении морского беспилотника на российский танкер «Сиг». В результате атаки возникла пробоина в машинном отделении, происшествие случилось на юге Керченского пролива.

Украинская сторона сообщила, что к операции причастна Служба безопасности Украины. Для атаки задействовали наземный беспилотник, который нес 450 кг тротила.