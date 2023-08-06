Молочный полив заставит орхидею расцветать на подоконнике

Цветения орхидеи не всегда бывает просто добиться. Но коое-что мы все же можем сделать для того, чтобы подстегнуть экзотическое растение к цветению.

Речь идет о подкормке на основе простейшего ингредиента: молока. Но делать это нужно с умом, чтобы не переборщить с концентрацией.

Молоко в чистом виде тут и не нужно. Просто возьмите пакет молока с минимальным процентом жирности, выпейте его, а в пакет налейте воды, и этим раствором поливайте орхидею.