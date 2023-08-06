Овсянка на завтрак поможет справиться с проблемой повышенного холестерина

Если стоит задача понизить уровень холестерина с помощью диеты, то овсяная каша в этом деле первый помощник. Причина в том, что она содержит элемент бета-глюкан, который контролирует содержание холестерина в организме.

Для того, чтобы эффект был максимальным, необходимо в день съедать примерно 60 граммов овсянки. Лучше всего на завтрак, и использовать необработанную крупу.

Также для людей с повышенным холестерином полезно включать в рацион зеленые листовые овощи, брокколи, капусту, ячмень. В сумме в день должно набираться до 30 граммов клетчатки.