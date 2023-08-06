Кошки на грядке: как отучить их от прогулок по местам посадки огородных культур

Чтобы кошке не понравилось бродить по огороду, можно посадить на грядках растения с неприятным для хвостатых ароматом. К примеру, таким запахом обладает горчица.

Не жалуют коты и мяту. А вы можете этим воспользоваться, и вырастить для себя ароматную чайную добавку.

Растения-отпугиватели лучше сажать по периметру, чтобы у животных не было соблазна углубиться в огород. Из других растений аналогичным эффектом обладает лаванда и розмарин.