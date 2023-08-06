Пища для мозга: какие продукты улучшат память, и помогут в борьбе со стрессом

Для более корректно работы головного мозга рекомендуется насыщать свой рацион полезными продуктами. И здесь в топе полезностей находится рыба: тунец, скумбрия, сельдь, которые помогают сконцентрироваться.

Авокадо незаменим для активизации сил организма в борьбе со стрессом. А синтезу гормонов радости способствуют свекла, ягоды и брокколи.

Фисташки насыщают мозг фосфором и медью, и способствуют укреплению нервной системы. В дополнение к здоровому рациону специалист рекомендует регулярно бывать на свежем воздухе, и не забывать про здоровые физические нагрузки.