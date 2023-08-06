Меню для диабетика: как улучшить состояние сосудов, изменив свой рацион

Диабет негативно сказывается на состоянии сосудов, но вы можете сохранить свое здоровье, если обратите внимание на питание. Важно ввести в меню насыщенные витамином С и антиоксидантами продукты. Это в первую очередь такие ягоды как голубика и черника.

Полезно употреблять черную смородину и черноплодную рябину в летний период года. Из овощей неоценимую пользу принесут болгарский перец и брокколи, а также дары моря.

В них содержится хром, который нужен, чтобы вывести глюкозу из крови и доставить ее в клетку. И, конечно, не стоит забывать о продуктах богатых омега-3 жирными кислотами.