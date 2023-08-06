Кого ловим в августе, какая рыба наиболее активна в этот период

Августовская щуку

В начале августа активность щука не проявляет. Единственный шанс наткнуться на нее – облов излюбленных мест ее обитания в эту пору (близ прибрежной растительности на глубине).

В верхние водные слои она не выходит, предпочитая поджидать добычу внизу. Лучше всего она будет ловиться на рассвете и после заката.

С середины месяца активность хищника возрастает, и поймать ее становится проще. К концу месяца щука уже может появляться в верхних слоях воды, куда все чаще начинает заходить мирная рыба.

Августовский окунь

На клев этой рыбы в августе грех жаловаться. Ловить эту рыбу предпочтительнее на искусственные приманки – воблеры, блесны и вертушки.

Наиболее благоприятное для этого время – утренние и вечерние часы. Если стоят нежаркие дни, то можно попытать счастье и днем.

Хорошую летнюю рыбалку можно провести, отлавливая небольших окуней, которые вообще не обращают внимание на августовскую погоду и могут ловится в течение всего дня. В эту пору лучше использовать наживки – опарыш, червяк и мотыль.

Августовский голавль

Голавль клюет в последний месяц лета стабильно. Хорошо его ловить на фидер и спиннинг близ перекатов на небольших глубинах, причем облавливаются сразу все водные слои.

После заката рыба перебирается на большую глубину, где плавает по дну в поисках беспозвоночной пищи. Голавль клюет в августе на люпин, опарыша и на воблеры с блеснами.

Августовская плотва

Плотва вообще неплохо клюет в течение всего годичного цикла. И август – не исключение. Особенно высокие шансы поймать эту рыбу ближе к концу месяца, когда ее активность возрастает еще больше.

От того вероятность поимки трофейного экземпляра появляется именно в августе.

В плане приманки у плотвы все остается без видимых изменений – это опарыш, мотыль, манка, червяк и хлеб. Из искусственных приманок лучше всех себя проявляют вращающиеся модели блесен.

Августовский жерех

Жерех в последнее десятилетие серьезно расплодился в акваториях России.

Рыбалка летом в августе на жереха эффективна на спиннинговые снасти. В качестве приманок используют воблеры, колебалки, блесны.

Они способны дать в августе хороший улов, а также изловить по-настоящему крупную особь. Небольшие рыбы плавают стаями, а вот трофейные экземпляры предпочитают держаться поодиночке.

ВАЖНО!

Если хотите поймать крупную рыбу, то используйте и крупные приманки, что будут не по зубам мелкой рыбехе и будут по силе только габаритной рыбе.

Августовский хариус

На территории Зауралья и северной части Урала в августе развернется настоящая охота по отлову трофейного хариуса.

Здесь его можно поймать на блесны-колебалки, что выполнены из красной меди. Также есть неплохие шансы поймать рыбу в проводку на мушку и червяка. Неплохо поискать хариуса на перекатах рек, где он в эту пору объявляется.

Августовский судак

На больших водоемах судак в августе предпочитает облюбовывать «банки», что могут иметь довольно обширную площадь и глубину от 3 до 12 метров.

Лучше всего использовать донную снасть, поскольку судак здесь плавает по самому дну. Можно использовать как искусственные приманки (воблеры, колебалки, вращающиеся блесны), так и естественную наживку – червь, лягушка, мелкая рыбка.