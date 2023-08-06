Советы бывалых: рыбалка летом, какие тонкости надо не упустить

Когда рыба прячется в тени лилии, кажется, будто она застыла и спит, однако она бодрствует и при неожиданном появлении приманки сорвется с места. Поэтому приманку следует положить на оторванные лист кувшинки и не спеша доставить ее к месту стоянки рыбы, а потом осторожно спустить ее в воду.

Чтобы леска не промокала и не тонула с легкой наживкой (кузнец, насекомое), ее предварительно смазывают воском.

Рыбалка летом на участках, покрытых ряской, требует использование на поводке еще нескольких дополнительных дробинок. Заброс в этом случае выполняем вертикальный, укоротив перед этим длину лески от крючка до поплавка на 5см. Тогда такой заброс пробьет ряску, а рыба мгновенно клюнет, если она плавает поблизости.