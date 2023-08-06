ВСУ признались в ударах по мостам между Крымом и Херсонской областью

Вечером 6 августа пресс-служба Стратегического командования вооружённых сил Украины сообщила, что в воскресенье около 15:00 по московскому времени украинские войска нанесли ракетные удары по Чонгарскому и Геническому мостам, которые соединяют Херсонскую область и Крым.

В пресс-релизе Страткома армии Украины утверждается, что военно-воздушные силы ВСУ произвели модернизацию советской авиационной техники для возможности эксплуатировать дальнобойные ракеты Storm Shadow и AGM HARM. Известно, что ранее ракеты "Шторм Шэдоу" были переданы Киеву Министерством обороны Великобритании.

В воскресенье временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что украинские войска выпустили двенадцать ракет по автомобильному мосту в проливе Тонкий, который соединяет Арбатскую стрелку и город Геническ. По словам Сальдо, девять ракет ВСУ были перехвачены системами противовоздушной обороны.

Также Владимир Сальдо заявил, что в момент удара армии Украины на мосту находился мирный житель, который получил ранения и был экстренно госпитализирован.

Сальдо утверждает, что украинские войска также повредили газопровод, ввиду чего без газоснабжения остались свыше двадцати тысяч человек, проживающих в Геническе.