Пушилин: ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами, ранив 5 человек

6 августа временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой Народной республики Денис Пушилин опубликовал новый пост в своём Telegram-канале, где рассказал, что сегодня вооружённые силы Украины в общей сложности совершили порядка сорока артиллерийских обстрелов Донецка.

По словам Пушилина, ВСУ нанесли удар по микрорайону "Азотный" в Куйбышевском районе столицы ДНР, применив для этого 155-миллиметровые боеприпасы, которые используются армиями стран НАТО. Также чиновник отметил, что снаряды, применённые ВСУ для удара по "Азотному", были кассетными.

Денис Пушилин отметил, что в результате сегодняшних обстрелов в Донецке ранения различной степени тяжести получили пять человек, трёх из которых удар ВСУ застал в Куйбышевском районе города. Ещё два мирных жителя были ранены в Старомихайловке и Кировском районе, утверждает Пушилин.

Кроме того, обстрел Донецка вооружёнными силами Украины привёл к повреждению восьми жилых домовладений и четырёх инфраструктурных объектов, которые располагались в самой столице ДНР и соседнем городе Горловка.

Оценивая инцидент с обстрелом Донецка, Пушилин сообщил, что считает действия украинской армии террористическими, поскольку они подпадают под запрещённые методы ведения военных конфликтов.