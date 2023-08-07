Бобруйчанин насмерть отравился психотропом, доставщику зелья грозит до 25 лет заключения

Согласно материалам дела, в конце 2022-го года обвиняемый вступил в организованную группу, которая занималась на территории Могилевской области незаконным оборотом психотропных веществ.

В январе 2023-го курьер положил в тайник «закладку» с альфа-PVP, ее должен был забрать житель Бобруйска — клиент наркомаркета. После употребления содержимого «закладки» парень скончался от острого отравления альфа-PVP по месту своего жительства.

Курьера задержали. В ходе обыска у него были изъяты 15 грамм особо опасных психотропных веществ: 4-СМС, альфа-PVP.

Мужчину будут судить как за приобретение наркотика с целью сбыта, хранения и перевозки, а также — за смерть по неосторожности человека, употребившего психотроп. Статья предусматривает лишение свободы от 12 до 25 лет тюрьмы.