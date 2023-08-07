Лавровый лист устраняет неприятный запах в обуви: приправа, которую принято добавлять в еду, легко справляется с этой задачей

22:33 2023-08-07

Лавровый лист является не только ароматной приправой, улучшающей вкусовые свойства блюд, а еще с его помощью можно надолго избавиться от неприятного запаха в обуви.

Дело в том, что это растение облададает мощным антисептическим действием, и содержащиеся в нем вещества препятствуют размножению бактерий.

А плохой запах, исходящий от обуви, вызывается не чем иным, как именно бактериями.

Убрать его можно очень просто:

Нужно всего лишь положить несколько лавровых листов в плохо пахнущую обувь и оставить их на ночь.

Уже к утру проблема будет полностью решена. От дурного запаха в любимых туфлях или ботинках не останется даже намека.

Показать следующие комментарии
Фото