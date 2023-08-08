Эффективные методы защиты капусты от cлизней

Эти моллюски, ищущие убежища от дождя и вкусную пищу, стали угрозой для овощей. Особенно они предпочитают мягкие листья, оставляя кочерыжки и жилки в покое. Эксперты из Россельхозцентра рекомендуют бороться с этой проблемой, немедленно принимая меры при первом появлении слизней на огороде.

Ручной сбор слизней является эффективным методом. Лучше всего это делать днем, когда они скрываются от яркого света и жары в увлажненных местах.

Также можно использовать приманки и ловушки, такие как пиво или квас, чтобы привлечь их. Другой подход - тщательно прополоть сорняки и поддерживать оптимальное расстояние между растениями при посадке рассады.

Густая растительность предоставляет убежище для моллюсков. Для предотвращения скопления влаги эффективно мульчирование почвы и установка хорошей системы дренажа на участке. Кофейная гуща, мята, сухие корма для животных и эвкалиптовое масло могут отпугнуть слизней своим запахом.

Для изгнания слизней можно использовать химические препараты на основе метальдегида. Их следует равномерно распределить на грядках или вблизи посадок на расстоянии 10-15 см друг от друга.

Действие таких препаратов продолжается несколько недель, поэтому стоит учесть сроки их применения, чтобы избежать их наличия в урожае.