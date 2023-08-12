Популярные в СССР рыбы, которых уже практически невозможно найти в магазине

Сельдь Залом

Сельдь-Залом называют "царской селедкой", потому что она может достигать метра в длину. Именно из-за внушительных габаритов образовалось такое необыкновенное название. Все дело в том, что сельдь просто не помещалась в бочку для засолки, и ее приходилось "заламывать".

У данной рыбы были и другие названия, такие как сельдь Кесслера, бешенка, черноспинка. Бешенкой ее назвали из-за слишком активного поведения во время нереста (она очень сильно плескалась в воде). Кстати, приблизительно 150 лет назад люди полагали, что рыба действительно бешеная и опасались ее есть.

Советские граждане не боялись "бешенки", а наоборот считали ее лакомством. Изображение этой рыбы можно было найти на марках и открытках, но уже сегодня увидеть такую селедку в магазинах - просто нереально.

Основная причина ее исчезновения - существенное сокращение популяции. Теперь вылов царской селедки под строгим запретом.

Ледяная рыба

Водится ледяная рыба в студеных водах Антарктике, именно поэтому она и получила такое название. Интересно и то, что она заметно отличается по вкусу от другой морской рыбы. Люди, пробовавшие ледяную рыбу, говорили, что она имеет сладковатый привкус, напоминает сочные и вкусные креветки. Обусловлено это тем, что основу рациона особей представляет криль.

Из-за того, что она водится в экологически чистых холодных водах Антарктики, мясо практически лишено вредных компонентов.

Ледяная рыба всегда была на советских прилавках. Она стоила копейки, потому ее часто покупали хозяйки не только для семьи, но и для домашних животных.

Найти ледяную рыбу в магазинах сегодня - вполне реально, но ее стоимость не порадует человека со средними доходами.

Осетр

Сегодня очень трудно представить, что осетрина когда-то была недорогой и доступной каждому. Во времена правления Иосифа Сталина полакомиться ей мог любой.

Сокращению популяции данного вида поспособствовало браконьерство, процветающее в СССР. Осетровую рыбу вылавливали сетью, вырезали икру, а саму тушку небрежно выбрасывали. Именно это варварство и привело к сокращению численности ценной рыбы.

К сожалению, на грани исчезновения находятся и другие виды рыб, любимые в Советском Союзе. Тем, кто пробовал такие продукты, доводится только вспоминать их вкус...