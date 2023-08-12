Дачный эксперт рассказал про ошибки, которые приводят к гниению лука во время хранения

Если вы удачно вырастили лук и собрали богатый урожай, нужно еще соблюдать все рекомендации по хранению. Иначе все труды в течение сезона окажутся напрасными.

Проблема гниения часто возникает из-за плохой просушки. Правильным будет сушить лук в помещении, где нет доступа прямым лучам солнца,но есть хорошая вентиляция.

Оставлять лук для просушке прямо на грядке нельзя, иначе лук будет безвкусным и сухим,

Просушив луковицы, нужно подрезать ложные стебли, корешки и листву. Но многие делают это раньше, уменьшая сроки хранения.

Шелуха, которая отслоилась, не должна убираться, она бережет головки от сырости и прочих неблагоприятных условий внешней среды.

Чтобы избежать гниения, создаем оптимальные условия хранения. температура не выше +22, влажность не выше 70%.

Тара для долгого хранения выбирается из натурального материала с отверстиями для вентиляции. В обратном случае будет парниковый эффект, и лук загниет.