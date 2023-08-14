Дачный эксперт рассказал про нормы внесения суперфосфата для разных огородных растений

Под весеннюю или осеннюю перекопку огорода вносится до 50 г удобрения на квадратный метр.

На заброшенном участке надо вносить чуть больше - до 70 г на квадратный метр.

Пересаживая плодовые деревья весной, вносим в посадочную яму до 600 г на одно дерево, смешиваем удобрение с землей.

Высаживая кусты малины, добавляем в лунку до 100 г на куст.

Для смородины и крыжовника даем при посадке около 30 г препарата на метр земли.

Высаживая хвойные культуры, добавляем в лунку по 70 г суперфосфата.

Подкармливая весной плодовые деревья, даем 50 г на метр квадратный, то же самое делаем после цветения.