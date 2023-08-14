Заботимся о клубничном урожае следующего года в августе

В августе клубнику первым делом необходимо обрезать. Делается это в три подхода: сразу после сбора урожая, через 20 и через 40 дней.

Удаляются усы и розетки: оставить можно десятисантиметровый отросток. После этого клубнику следует профилактически обработать от паразитов, мучнистой росы и грибковых инфекций.

Чтобы зимние холода не навредили, клубнику подкармливают либо минеральными удобрениями, либо органикой. Подойдет перегной, торф, костная мука и конский навоз в гранулах.