Подкормка для огурцов в августе: как продлить срок плодоношения до наступления холодов

Самой эффективной подкормкой для огурцов, которые уже имеют признаки истощения, являются специализированные минеральные комплексы. Вносить их в почву необходимо примерно в середине августа для подпитки.

Если же огурцы выглядят хорошо, и у вас нет жалоб на качество их плодоношения, то можно обойтись и подручными средствами, приготовив удобрение на основе меда.

Для этого вам понадобится прогреть на солнце половину ведра воды, и ввести три ложки натурального меда. После того, как мед растворится, можно поливать огурцы.