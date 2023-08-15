Дачный эксперт рассказал о пользе навоза: для чего и как им удобряют огород

В навозе много полезных бактерий, которые преобразуют органические соединения в неорганические. Это повышает плодородие почвы.

Навоз - источник макроэлементов: кальция, калия, фосфора. Хотя содержатся они в навозе в умеренных дозах.

Применяя навоз постоянно, мы напитываем почву кислородом, повышаем теплоемкость земли, создаем идеальные условия для выращивания растений.

Вносим навоз каждый разв в два года. На это время распространяется полезное действие удобрения.

Чрезмерное внесение навоза высушит грунт, сделает его непригодным для отдельных видов огородных культур.

Вносим до 400 кг на 100 квадратных метров земли. Компост берем в два раза больше на эту же площадь. Перегной добавляется весной или по осени. Навозом удобряем почву осенью.