Вырастить укроп в августе: что нужно делать для повышения урожайности

17:52 2023-08-16

Чтобы укроп дал максимальный урожай в последний летний месяц, воспользуйтесь простыми советами.

Посадка семян должна осуществляться на небольшом заглублении. Три сантиметра это предельно допустимый максимум.

До появления проклюнувшихся ростков грунт необходимо регулярно поливать. Обычно зеленые ростки показываются уже на третий-четвертый день после посадки.

В зависимости от сортовой принадлежности дожидаться урожая придется от двух недель до сорока дней. Укроп довольно морозостоек, так что небольшие заморозки его не погубят.

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