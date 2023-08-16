Удобрение для сладкого перца на конец лета: вы получите великолепный урожай

Удобрение готовится на основе отстоявшейся и прогретой до 25 градусов воды. Достаточно будет одного ведра объемом 10 литров.

В воду нужно будет добавить 20 граммов монофосфата калия, и хорошенько размешать до растворения. После этого можно приступать к поливу перца.

На один кустик будет достаточно трех-четырех стаканов подкормки, но вносить ее нужно только после предварительного полива. В ней содержатся такие необходимые для перцев питательные вещества как кальций, калий, магний, фосфор и сера.