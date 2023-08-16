Кабачки можно сохранить без заморозки на долгие зимние месяцы

Чтобы кабачки хранились, нужен погреб или подвал с температурой в диапазоне от 4 до 10 градусов и влажностью около 80 процентов. Оптимальным местом будут деревянные полочки, которые нужно застелить свежей соломой.

Очень важно, чтобы плоды находились на некотором удалении друг от друга и не соприкасались боками. Как альтернативу можно выбрать подвесной способ хранения: в чулке.

Хорошо хранятся кабачки с плотной кожурой, длина которых составляет 30-45 см, и с небольшим количеством семечек. К таким сортам относятся Золотой кубок, Тристан и Аэронавт, Грибовский, Арлика и Фестиваль.