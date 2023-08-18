Зачем моют дороги в дождь: основы безопасности и эффективности

Асфальтобетонное покрытие, будучи пористым, постепенно заполняется частицами грязи, масел, и газов. Это приводит к ухудшению сцепления шин с дорогой и увеличению риска ДТП.

Поэтому мытье дорог направлено, прежде всего, на повышение безопасности, а не только на поддержание чистоты. Но почему же, кажется, что в крупных городах дороги моют в дождь, когда природные осадки могут заменить поливомоечные работы?

Дождь, как правило, не устраняет грязь, а, наоборот, "приклеивает" ее к дороге. Обычно это приводит к образованию грязных скоплений у бордюров.

Парадоксально, но именно мытье дорог во время дождя способствует более эффективной очистке асфальта от загрязнений. Принцип подобен стирке - предварительное замачивание позволяет легче убрать даже стойкие пятна.

Плюс такого мытья в том, что это экономически выгодно - вода в дождь уже размочила грязь, что упрощает ее удаление. В то время как на сухой дороге грязь нужно сначала размочить, а потом убирать.

Дождевая уборка дорог происходит намного быстрее. Это связано с предыдущим пунктом - вода уже размочила грязь, и она смывается легче и быстрее. Это положительно влияет на движение, уменьшая пробки и опасные ситуации с обгоном поливальных машин.

Другой важный момент: дождь приносит на дорогу грязь с газонов и поверхности автомобильных колес, которая потом высыхает и превращается в пыль. Эта пыль, попадая в асфальт, может нанести ему вред, если ее не смыть своевременно.