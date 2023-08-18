Немцы крайне недовольны канцлером Шольцем

Однако большинство (51%) респонденты недовольны работой канцлера Олафа Шольца, 43% придерживаются противоположного мнения. По мнению 58% опрошенных, коалиционное правительство СДПГ, "Зеленых" и СвДП делает свою работу "довольно плохо".

В то же время 52% опрошенных считают, что федеральное правительство во главе с ныне оппозиционными христианскими демократами ХДС/ХСС не справится с этой задачей лучше.

В случае выборов в ближайшем будущем коалиция СДПГ, "Зеленых" и СвДП не получит большинства в Бундестаге.