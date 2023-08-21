Сердце тьмы скрывается в Южном Судане, который считается самой опасной в мире стране

Южный Судан - одно из самых молодых на планете государств. Оно лидирует в списке самых опасных стран мира. Почему и так ли это?

Электронная виза

Визу в эту страну получить просто. На это надо пару дней, причем визу дадут и в электронной форме. Обязательны прививки от жёлтой лихорадки. Все другие - по желанию.

Фотоаппарат лучше припрятать

Ещё лучше - не брать. При въезде в страну надо всё видеооборудование и фотографическую технику задекларировать (кроме смартфонов). Но велика вероятность, что стражи порядка все-таки захотят проверить содержимое флешек. Ввоз в Южный Судан дронов - под строгим запретом.

В крупных городах на профессиональную технику лучше вообще не снимать. Улицы полны сотрудниками полиции и бдительными людьми, которые сообщат о вас куда надо. В лучшем случае всё завершится разборками и крупной взяткой, а в худшем - выдворением из страны тюремным арестом.

В Южном Судане опасно?

Совсем недавно здесь завершился гражданский конфликт, причём он разрешился политическими и дипломатическими способами. Но в западной и юго-западной частях государства многие племена по-прежнему воюют друг с другом.

Как живут племена?

Получить представление о жизни местных жителей можно, отправившись в Капоэту. Это городок, окружённый владениями племен, живущих по своим правилам и законам.

Местные выглядят самобытно. Они изукрашены пирсингом, ракушками каури, носят украшения из бисера, практикуют шрамирование (художественная роспись из порезов и ожогов).

Жизнь здесь аскетична. Дома строят женщины из веток, тростника, соломы, глины. Здесь нет электроэнергии, канализации, водопровода. Всё это заменяют река и кустарники.

Главная ценность суданских крестьян - крупный рогатый скот и пастбища. Корова служит основным платёжным средством, другие деньги особым доверием не пользуются.

Чаще всего племена ссорятся из-за пастбищ, краж либо потравы скота.

Необычные обычаи

После посещения Капоэты проводники советуют отправиться в мундари. Это наиболее известное в южносуданских болотах племя, котрое живет неподалёку от Джубы.

Мундари племя скотоводческое, корова тут член семьи, и не последний. Животные с хозяевами делят дом и даже спальни, а их шкуры хозяева защищают от насекомых лучше, чем своих детей.

Этим еще не все: для мытья рук и головы вместо воды используется коровья моча. Считается, что она намного чище, нежели вода из местных водоёмов. Волосы от такой процедуры приобретают нестандартный оттенок. В племени он считается очень модным.