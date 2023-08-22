Справляемся с жарой в квартире без кондиционера: как облегчить себе жизнь в летний период

Чтобы в квартире жара ощущалась не так остро, стоит проветривать жилище рано утром и поздно вечером, а на день закрывать окна. Эффективными будут и отражающие солнечный свет шторы блэкаут.

Если таких у вас нет, можно использовать фольгу. Ее нужно будет намочить, и приклеить с наружной стороны окна. Светоотражение у фольги достигает 80 процентов.

Отличной тактикой будет установление вентилятора в зоне сквозняка, чтобы он распространял прохладный воздух. Чтобы спать было комфортнее, охладите постельное белье в холодильнике.