Диетолог посоветовала летом включать в рацион малосольные огурцы

Диетолог Елена Соломатина рассказала, чем полезны малосольные огурцы летом. По ее словам, эта закуска помогает поддерживать кислотно-щелочной баланс.

Кроме этого, малосольные огурцы восполняют потерю жидкости и минеральных солей, которые теряются в жаркую погоду особенно интенсивно.

Доктор уверена, что продукт отлично сказывается на процессе пищеварения, улучшает аппетит, и способствует повышению давления при гипотонии.