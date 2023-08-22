Диетолог посоветовала летом включать в рацион малосольные огурцы

14:09 2023-08-22

Совет диетолога: готовьте и ешьте малосольные огурцы летом, особенно в жару.

Диетолог Елена Соломатина рассказала, чем полезны малосольные огурцы летом. По ее словам, эта закуска помогает поддерживать кислотно-щелочной баланс.

Кроме этого, малосольные огурцы восполняют потерю жидкости и минеральных солей, которые теряются в жаркую погоду особенно интенсивно.

Доктор уверена, что продукт отлично сказывается на процессе пищеварения, улучшает аппетит, и способствует повышению давления при гипотонии.

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