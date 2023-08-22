Раскрываем секрет обогащения грунта после сбора картофельного урожая

Картофель забирает из почвы много полезных веществ, поэтому ее важно обогатить ими после того, как урожай уже собран. Для этой цели можно купить специальный питательный комплекс либо остановиться на такой органике как навоз, птичий помет или перегной.

Важно не пренебрегать и таким проверенным агротехническим приемом, как высевание растений сидератов. Чтобы привести грунт в порядок, это великолепное решение.

После картофеля хорошо со своей задачей справляются горчица, вика, люпин, рожь люцерна и фацелия.