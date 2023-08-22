Зарядка смартфона ночью может привести к износу аккумулятора

14:55 2023-08-22

Привычка заряжать смартфон ночью может привести к преждевременному выходу из строя аккумулятора.

Заряжать смартфон ночью удобно, но небезопасно для устройства. Дело в том, что батарея зарядится задолго до утра, а потом будет дополнительно подзаряжаться без нужды.

Это приводит к быстрому износу аккумулятора из-за повышенной нагрузки на него. Вскоре владелец заметит, что телефон разряжается все быстрее и быстрее.

Чтобы это предотвратить, лучше заряжать смартфон днем. Оптимально будет ставить его на зарядку, когда осталось около 20 процентов заряда, и заканчивать ее по достижении восьмидесяти.

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