Зарядка смартфона ночью может привести к износу аккумулятора

Заряжать смартфон ночью удобно, но небезопасно для устройства. Дело в том, что батарея зарядится задолго до утра, а потом будет дополнительно подзаряжаться без нужды.

Это приводит к быстрому износу аккумулятора из-за повышенной нагрузки на него. Вскоре владелец заметит, что телефон разряжается все быстрее и быстрее.

Чтобы это предотвратить, лучше заряжать смартфон днем. Оптимально будет ставить его на зарядку, когда осталось около 20 процентов заряда, и заканчивать ее по достижении восьмидесяти.