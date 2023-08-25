Почему машина может бить током: разъяснение экспертов

Проблема заключается в том, что кузов машины может заряжаться статическим электричеством. Эксперты делятся своим пониманием этого явления.

При движении автомобиля воздушные потоки могут создавать электрические заряды на некоторых деталях, в основном на бамперах, световой арматуре и радиаторной решетке. Диэлектрические материалы на этих частях могут образовывать электрические поля, особенно на больших расстояниях. Иными словами, чем дальше автомобиль движется, тем больше шансов на зарядку.

Однако погодные условия тоже играют значительную роль. Автомобиль с большей вероятностью будет «бить током» в холодную погоду и при низкой влажности воздуха.

Не только кузов подвержен статической электризации, но и салон автомобиля. Если водитель носит синтетическую одежду, может возникнуть зарядка, особенно при трении об сиденья.

Важно быть осторожным, особенно на заправочных станциях, так как даже маленькая искра может вызвать пожар.