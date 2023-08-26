Опасный арбуз: кому и при каких условиях его не стоит включать в летний рацион

Исключить арбузы из рациона по причине их высокого гликемического индекса лучше людям, страдающим от сахарного диабета. То же касается и тех, у кого есть проблемы с углеводным обменом.

Из-за большого содержания в них жидкости арбузы лучше не есть людям, у которых диагностированы заболевания почек и мочевыделительной системы.

Для здоровых людей арбузы могут быть полезны, но есть их рекомендуется до обеда и не более полукилограмма в день. Все же в этой ягоде многовато сахаров, и, если злоупотреблять, можно набрать лишние килограммы.