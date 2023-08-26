Заряжать смартфон, не снимая с него чехла, может быть очень вредно для гаджета

Постоянная зарядка смартфона без предварительного снятия с него чехла может быть чревата неприятными последствиями для техники. А все дело в том, что при зарядке аккумулятор и так нагревается.
Чехол же дополнительно способствует повышению температуры. Если такое будет происходить слишком часто, то износ батареи будет гораздо более интенсивным.
Если же вы снимете чехол с телефона на время его зарядки, то температура будет значительно ниже. Надеть его обратно можно сразу же после завершения процесса.
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