Заряжать смартфон, не снимая с него чехла, может быть очень вредно для гаджета

Постоянная зарядка смартфона без предварительного снятия с него чехла может быть чревата неприятными последствиями для техники. А все дело в том, что при зарядке аккумулятор и так нагревается.

Чехол же дополнительно способствует повышению температуры. Если такое будет происходить слишком часто, то износ батареи будет гораздо более интенсивным.

Если же вы снимете чехол с телефона на время его зарядки, то температура будет значительно ниже. Надеть его обратно можно сразу же после завершения процесса.