Целебная обработка спасет смородиновый куст от заболеваний и вредителей

Чтобы на следующий год смородиновый кустарник дал богатые плоды, позаботиться о нем нужно уже сейчас. Вам понадобится ведро водопроводной или дождевой воды.

В него нужно добавить маленькую ложечку медного купороса и один стандартный стакан золы. Но перед тем как вносить вышеперечисленные компоненты растворите в теплой воде немного натертого на терке хозяйственного мыла и вылейте в ведро.

Все компоненты тщательно перемешайте, и можно приступать к обработке. Хорошенько опрыскайте составом смородиновые кустики, а если он останется пролейте немного грунт рядом с посадками.