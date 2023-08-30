Причины появления некрасивых черных точек на кожуре яблок

Черные точки на кожице яблок не влияют на вкус плодов, их безопасно употреблять, но хранить такие яблочки будет проблематично. Отчего появляется такая проблема?

Самым очевидным ответом будет хлороз или нехватка железа у дерева во время роста и плодоношения. Другой причиной может стать парша, грибок которой активно развивается, если погода летом выдается сырой и дождливой.

А вот в старых садах и на деревьях с непрореженной кроной может появляться другой грозный грибок мухосед. Он тоже провоцирует появление черных пятен на яблоках.