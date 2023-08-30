Спасаем урожай яблок на следующий год: что делать, чтобы яблони не давали плоды с черными пятнами

17:44 2023-08-30

В зависимости от причины появления темных вкраплений на яблоневых плодах, существуют меры обработки деревьев на следующий год.

Проблема не только в неэстетичном виде яблок, но и в том, что они плохо хранятся. Но решение проблемы лежит в обработке деревьев, чтобы они качественно плодоносили.

Если дело в парше, соберите осенью опадыши и листву, а потом сделайте обработку либо семипроцентным раствором мочевины либо десятипроцентным аммиачной селитры. Для весенней обработки подойдет трехпроцентная бордосская смесь.

После опадания листьев можно для лечения и профилактики хлороза использовать опрыскивание яблонь железным купоросом из расчета на 10 литров воды 300 граммов вещества.

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