Спасаем урожай яблок на следующий год: что делать, чтобы яблони не давали плоды с черными пятнами

Проблема не только в неэстетичном виде яблок, но и в том, что они плохо хранятся. Но решение проблемы лежит в обработке деревьев, чтобы они качественно плодоносили.

Если дело в парше, соберите осенью опадыши и листву, а потом сделайте обработку либо семипроцентным раствором мочевины либо десятипроцентным аммиачной селитры. Для весенней обработки подойдет трехпроцентная бордосская смесь.

После опадания листьев можно для лечения и профилактики хлороза использовать опрыскивание яблонь железным купоросом из расчета на 10 литров воды 300 граммов вещества.