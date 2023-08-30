Сентябрьские работы на даче: как подготовить участок к следующему сезону

В сентябре на даче наступает горячая пора. Чтобы сохранить собранный урожай, необходимо просушить и продезинфицировать погреб, где он будет храниться.

Далее идет, собственно, сам сбор урожая. В сентябре чаще всего собирают корнеплоды: картофель, морковь и свеклу.

Потом нужно будет произвести подготовительные работы к подзимнему севу, и вовремя собрать бахчевые, если они растут у вас на грядках, поскольку дождливая погода может подпортить урожай. И, конечно, участок нужно очистить от ветвей, листьев и сорных растений.