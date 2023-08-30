Врач рассказал, как можно эффективно справиться с сезонной хандрой

Чтобы не поддаваться осеннему унынию, врач рекомендует регулярно заниматься спортом в комфортном режиме и без перегрузок. Тренировки поднимают уровень серотонина и улучшают сон.

Важны и цвета, которые вас окружают. Осенью лучше добавить в домашний интерьер ярких красок, днем открывать шторы и ежедневно проветривать спальню.

Очень важен и рацион питания. Помогут улучшить настроение бананы, орехи, сыр, финики, йогурты и цитрусовые фрукты. Из напитков стоит попробовать отвар шиповника, морсы и травяные чаи. Повысит жизненный тонус и прием витаминов группы С, А, В, Д и магния по назначению доктора.