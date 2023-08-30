Невролог рассказала, какими недугами чревата работа по ночам

Для тех, кто работает в ночные смены, а днем спит есть неутешительные новости: в перспективе можно серьезно заболеть. В первую очередь страдает метаболизм, поскольку время синтеза кортизола меняется, что противоречит естественным биоритмам.

Помимо нагрузки на нервную систему человека со временем могут начать беспокоить эндокринные патологии и даже сахарный диабет. Возможны проблемы и с сердечно-сосудистой системой.

Сложности с засыпанием и присутствие постоянной усталости и разбитости даже если человек спит по 8 часов днем тоже не редкость. Ночной сон чем-то заменить проблематично.