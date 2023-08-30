Доктор рассказала, о каких заболеваниях могут говорить посиневшие ногти

В норме ногти должны быть розовыми, почти неотличимыми от цвета кожи. В тех же случаях, когда они приобретают синеватый оттенок, можно говорить о заболеваниях.

Врач-хирург Анастасия Акулова рассказала, что синюшный цвет ногтей может свидетельстовать, что у человека есть проблемы с сосудами, дыхательной или системой кровообращения.

А еще синеватые ногти могут показывать наличие в организме воспалительного процесса. При этом важно то, что посинение происходит на всех конечностях.