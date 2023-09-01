Самым опасный минерал на Земле — крокидолит, более известный как синий асбест

10:53 2023-09-01

Когда-то, благодаря его прочности, огнестойкости и пластичной природе, он очень широко применялся в самых различных коммерческих и индустриальных сферах.

Начиная от производства потолочных плит и кровельных материалов и заканчивая производством настила и теплоизоляции.

Однако в 1964 году доктор Кристофер Вагнер определил связь между асбестом и мезотелиомой (поражение ткани между органами), после чего синий асбест практически мгновенно исчез с рынка.

К большому сожалению, многие здания, построенные до этого времени и достоявшие до сегодняшних дней, до сих пор содержат синий асбест.

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    Асбест - один из самых страшных минералов на планете. Он буквально атакует легкие человека.

    Залежи этого вещества представляют собой массу нитевидных крошечных кристаллов, которые легко распространяются по воздуху. Соответственно, частицы асбеста также беспрепятственно могу попасть и в легкие человека.

    Кристаллы раздражают легочную ткань, вызывая канцерогенные эффекты. Следствием этого становятся рубцы.

    Асбестовые образования можно найти в любом наборе кремнеземных пород. Именно поэтому любые их исследования следует сочетать с мерами безопасности.

    Распространению асбеста в атмосфере планеты способствует такой процесс, как естественное выветривание.

    В итоге многие люди, сами того не подозревая, в своих легких носят немного асбеста.

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