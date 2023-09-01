Самым опасный минерал на Земле — крокидолит, более известный как синий асбест

Начиная от производства потолочных плит и кровельных материалов и заканчивая производством настила и теплоизоляции.
Однако в 1964 году доктор Кристофер Вагнер определил связь между асбестом и мезотелиомой (поражение ткани между органами), после чего синий асбест практически мгновенно исчез с рынка.
К большому сожалению, многие здания, построенные до этого времени и достоявшие до сегодняшних дней, до сих пор содержат синий асбест.
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