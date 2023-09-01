Мотивация на успех: как заставить себя сдвигаться с мертвой точки

Наличие окружения из успешных людей может стать прекрасным толчком к тому, чтобы тоже добиваться лучших результатов. Если они смогли, то почему не смогу я?
Если у вас уже есть успехи и достижения, не забывайте вознаграждать себя. Это может быть даже маленькое поощрение в виде чашечки кофе в любимом кафе или что угодно, что вас расслабит и порадует.
Очень важно для достижения успеха и признавать, что мы не идеальны. Так вы не будете корить себя за ошибки, и останавливаться, думая, что у вас не получится.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__