Диетолог рассказал, в чем заключается опасность безжировых диет

Длительное жировое голодание организма при жестких диетах может привести как минимум к авитаминозу. А все потому, что многие витамины являются жирорастворимыми.

К таким относятся витамины Д, А, Е и К. Их дефицит, особенно если он долго продолжается, негативно сказывается на здоровье.

Вторым неприятным последствием отказа от жиров может быть нарушение обмена веществ. ТАк что жиры необходимы, но из здоровых источников, таких как рыба, орехи, льняное и оливковое масла.